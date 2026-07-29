Cougar Football to Open Preseason Camp August 6

PULLMAN, Wash. (July 29, 2026) – Washington State Football will open 2026 Preseason Camp Thursday, August 6 on the Rogers Practice Fields.
The Cougars are led by first-year head coach Kirby Moore who was named WSU’s 36th head coach December 12, 2025.
Practices will be open to the media with interviews to follow each practice throughout preseason camp.
2026 Washington State Football Preseason Camp Schedule
DAY DATE TIME
Wednesday August 5 Media Day (1 – 4:30 pm, Jon Haarlow, Kirby Moore, Assistant Coaches, Student-Athletes)
Thursday August 6 11:15 a.m.
Friday August 7 11 a.m.
Saturday August 8 11 a.m.
Sunday August 9 No Practice
Monday August 10 11 a.m.
Tuesday August 11 11 a.m.
Wednesday August 12 11 a.m.
Thursday August 13 11 a.m.
Friday August 14 11 a.m.
Saturday August 15 11 a.m. (Scrimmage)
Sunday August 16 No practice
Monday August 17 1:30 p.m.
Tuesday August 18 11 a.m.
Wednesday August 19 11 a.m.
Thursday August 20 10:10 a.m.
Friday August 21 11 a.m. (Scrimmage)
Saturday August 22 No practice
Sunday August 23 7:30 p.m.