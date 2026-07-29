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Cougar Football to Open Preseason Camp August 6

Cougar Football to Open Preseason Camp August 6Cougar Football to Open Preseason Camp August 6

PULLMAN, Wash. (July 29, 2026) – Washington State Football will open 2026 Preseason Camp Thursday, August 6 on the Rogers Practice Fields.

The Cougars are led by first-year head coach Kirby Moore who was named WSU’s 36th head coach December 12, 2025.

Practices will be open to the media with interviews to follow each practice throughout preseason camp.

 

2026 Washington State Football Preseason Camp Schedule

DAY                 DATE               TIME

Wednesday     August 5          Media Day (1 – 4:30 pm, Jon Haarlow, Kirby Moore, Assistant Coaches, Student-Athletes)

 

Thursday         August 6          11:15 a.m.

Friday              August 7          11 a.m.

Saturday          August 8          11 a.m.

Sunday            August 9          No Practice

Monday           August 10        11 a.m.

Tuesday           August 11        11 a.m.

Wednesday     August 12        11 a.m.

Thursday         August 13        11 a.m.

Friday              August 14        11 a.m.

Saturday          August 15        11 a.m. (Scrimmage)

Sunday            August 16        No practice

Monday           August 17        1:30 p.m.

Tuesday           August 18        11 a.m.

Wednesday     August 19        11 a.m.

Thursday         August 20        10:10 a.m.

Friday              August 21        11 a.m. (Scrimmage)

Saturday          August 22        No practice

Sunday            August 23        7:30 p.m.

 